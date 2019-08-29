Каким хотят видеть свое будущее жители "ДНР" и "ЛНР"
В частности, 54,5 процента респондентов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент (в 2016 году — 35%) хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента (в 2016 году — 20,6%) выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений.
При этом 18,3 (в 2016 году — 11,4%) процента опрошенных в "ДНР" и "ЛНР" хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% (в 2016 году — 33,1%) — с получением автономного статуса.
Каким видят будущее "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе под контролем Киева
В основной части Донбасса, которая находится под контролем Киева, свыше 95 процентов опрошенных считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Из них 64,7 процента (в 2016 году — 65,7%) считают, что должно быть восстановлено состояние перед началом конфликта в Донбассе. Около трети (30,7%) респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. Тремя годами ранее подобные взгляды выразили 26,7 процента жителей.
Число видящих непризнанные образования частью России (без предоставления автономии) с 2016 года сократилось более чем вдвое — с 5 до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения "ДНР" и "ЛНР" автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента (в 2016 году — 2,6%) жителей Донбасса, контролируемого Киевом.
Результаты опроса, проведенного спустя пять лет после начала конфликта на востоке Украины, являются важной поправкой к официальной риторике российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse).
Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.
В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования — "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.
Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.
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