Несмотря на идущие предварительные консультации о формировании новой "большой коалиции" с участием блока ХДС/ХСС и СДПГ, большинство немцев считают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, в случае переизбрания, не удержится на этом посту до конца нового срока в 2021 году. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 января данные опроса, проведенного социологическим институтом Infratest Dimap по заказу газеты Handelsblatt.

Согласно результатам исследования, 56 процентов немцев полагают, что Меркель уйдет в отставку еще до 2021. При этом 23 процента респондентов критикуют действующего федерального канцлера за слабость при принятии решений и склонность пережидать проблемы вместо того, чтобы решать их. Кроме того, ей приписывают нежелание признавать свои ошибки и властолюбие.

С реди сильных сторон Меркель каждый пятый назвал ее спокойствие и невозмутимость. Немцам нравятся также международный авторитет главы правительства и ее умение вести переговоры. К тому же почти две трети опрошенных (63 процента) считают стабильную экономическую ситуацию в стране результатом политики действующего канцлера.

Возможные преемники Меркель

На вопрос о вероятном преемнике Ангелы Меркель, 37 процентов немцев выразили мнение, что наиболее подходящей кандидатурой был бы министр внутренних дел Томас де Мезьер.

В качестве других возможных преемников участники опроса назвали главу ведомства федерального канцлера Петера Альтмайера (Peter Altmeier), министра обороны Урсулу фон де Ляйен (Ursula von de Leyen), премьер-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и парламентского секретаря в министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn) — соответственно 31, 28, 24 и 16 процентов опрошенных.

Подробнее о перспективах нового немецкого правительства под руководством Ангелы Меркель читайте в нашей рубрике "Меркель 4.0".