Большинство немцев недовольны миграционной политикой

Немцы недовольны миграционной политикой, которую проводит правительство ФРГ. Согласно соцопросу ARD-Deutschlandtrend, результаты которого опубликованы в четверг, 6 сентября, 50 процентов респондентов считают, что принятие и распределение мигрантов, начиная с 2015 года, прошло "скорее плохо или очень плохо".

В то же время 43% полагают, что ситуация с мигрантами была разрешена "скорее хорошо или очень хорошо". В ответ на просьбу оценить, как проходит интеграция беженцев, 27% заявили, что это происходит "скорее хорошо или очень хорошо", а 69% выразили противоположное мнение.

Кроме того, по мнению 83% участников опроса, практика депортации тех, кому отказано в убежище, осуществляется "скорее плохо или очень плохо", лишь 11% придерживаются противоположного мнения. И в том, что касается мер по предотвращению насилия и преступности, большинство опрошенных — 69% — ставят правительству оценку "неудовлетворительно", 27% довольны положением дел в этой области.

Согласно данным социологов, по-прежнему большие различия наблюдаются между западом и востоком Германии: на западе 46% доверяют действующему правительству, на востоке таковых лишь 35%. И еще один результат — в ответ на вопрос, считаете ли вы, что Федеральное ведомство по охране конституции должно осуществлять контроль за деятельностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", за высказались 65%.