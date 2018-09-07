Почти 70 процентов граждан ФРГ считают, что интеграция беженцев проходит плохо. В то же время большинство высказались за контроль над правыми популистами со стороны государства.
Oficialų pabėgėlio statusą gavę žmonės socialiniuose būstuose
© RIA/Scanpix

Немцы недовольны миграционной политикой, которую проводит правительство ФРГ. Согласно соцопросу ARD-Deutschlandtrend, результаты которого опубликованы в четверг, 6 сентября, 50 процентов респондентов считают, что принятие и распределение мигрантов, начиная с 2015 года, прошло "скорее плохо или очень плохо".

В то же время 43% полагают, что ситуация с мигрантами была разрешена "скорее хорошо или очень хорошо". В ответ на просьбу оценить, как проходит интеграция беженцев, 27% заявили, что это происходит "скорее хорошо или очень хорошо", а 69% выразили противоположное мнение.

Статьи по теме:
Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы  (105)
Приток мигрантов в Европу резко сократился  (3)

Кроме того, по мнению 83% участников опроса, практика депортации тех, кому отказано в убежище, осуществляется "скорее плохо или очень плохо", лишь 11% придерживаются противоположного мнения. И в том, что касается мер по предотвращению насилия и преступности, большинство опрошенных — 69% — ставят правительству оценку "неудовлетворительно", 27% довольны положением дел в этой области.

Согласно данным социологов, по-прежнему большие различия наблюдаются между западом и востоком Германии: на западе 46% доверяют действующему правительству, на востоке таковых лишь 35%. И еще один результат — в ответ на вопрос, считаете ли вы, что Федеральное ведомство по охране конституции должно осуществлять контроль за деятельностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", за высказались 65%.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Опрос среди эмигрантов: налицо человеческая трагедия (83)

Всего 30% эмигрантов говорят, что в Литве они жили...

Трамп потребовал перестать отпускать нелегальных мигрантов до суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором...

В мире

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей (2)

Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет...

Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила...

ЕС обвинил Россию в препятствовании судоходству через Керченский пролив (4)

Москва не согласовывала с Киевом ограничения для...

Подозреваемые в отравлении Скрипалей попали на видео через несколько минут после покушения (27)

Британская газета Daily Mail опубликовала видео с...

Верховный суд Индии узаконил однополые связи

Верховный суд Индии отменил положения статьи...

TOP новостей

Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (27)

Почти половина жителей Литвы недовольна введением...

Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (24)

Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...

Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (16)

Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...

Жители восстали против нового проекта в центре столицы: строительство незаконное

Вильнюсский участковый суд принял для обсуждения иск...

Кто является создателем мифов о национальных меньшинствах? (25)

Свою страну мы считаем свободной и открытой, радуемся...