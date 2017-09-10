Большая часть жителей Каталонии считает запланированный на 1 октября референдум о независимости этого автономного сообщества незаконным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу газеты El País институтом исследования общественного мнения Metroscopia. Издание публикует его результаты в воскресенье, 10 сентября.
Так, 56 процентов респондентов полагают, что если голосование пройдет в том виде, в котором оно запланировано сейчас, оно не будет считаться законным и не получит юридической силы.
Отвечая на другой вопрос, все те же 56 процентов участников исследования высказали мнение, что региональная администрация во главе с Карлесом Пучдемоном должна изменить свою политическую стратегию и приступить к переговорам с Мадридом.
В опросе Metroscopia приняла участие 1 тысяча человек.
Конституционный суд "заморозил" закон о референдуме
Председатель испанского правительства Мариано Рахой выступает против проведения плебисцита. 7 сентября Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме.
Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый 6 сентября каталонским парламентом и регулирующий порядок отделения этого региона от остальной части страны, нарушает конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства.
Большинство каталонцев сочло референдум об отделении незаконным
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