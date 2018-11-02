Большинство государств-членов ООН поддержали снятие американского экономического, коммерческого и финансового эмбарго в отношении Кубы, считая его главным препятствием на пути экономического и социального развития страны.
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Как рассказал на заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья, блокада отразилась и на жизни кубинцев в США.

"Эта блокада – вопиющее, масштабное и систематическое нарушение прав кубинских граждан, – заявил он. – Она была и остается фундаментальным бременем, тяготящим надежды на процветание и благополучие на протяжении нескольких поколений".

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Израиль и США – единственные страны, выступившие против снятия эмбарго.

"Те, кто каждый год поддерживает эту резолюцию, неправильно понимают ситуацию, – заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. – Причина эмбарго заключается и всегда заключалась в том, что Куба отказывает своим гражданам в свободе и самых основных правах человека. Соединенные Штаты продолжат проявлять солидарность с гражданами Кубы, пока их права и свободы не будут восстановлены".

Голосование носило преимущественно символический характер, поскольку Генассамблея не обладает полномочиями по снятию эмбарго: сделать это может только Конгресс США.

"Голос Америки"
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