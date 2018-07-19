55 процентов респондентов заявили, что не согласны с действиями Трампа в сфере американо-российских отношений, еще 37 процентов их одобряют, сообщает агентство в среду, 18 июня. Среди республиканцев поддержка политики Трампа в отношении РФ достигает 71 процента, среди демократов — лишь 14 процентов.
Трамп заявил, что "оговорился" в Хельсинки
Между тем после резкой критики выступления Трампа в Хельсинки, высказанной как демократами, так и республиканцами, американский президент 17 июля в Вашингтоне заявил перед прессой, что согласен с информацией спецслужб США о российских кибератаках во время предвыборной кампании 2016 года.
Трамп отметил, что при просмотре записи пресс-конференции с президентом Путиным он заметил противоречия в своих словах. В Хельсинки он просто "оговорился", утверждал глава Белого дома и подчеркнул, что принимает информацию спецслужб о причастности России к хакерскими атаками во время последних президентских выборов в США.
Кроме того, Трамп в интервью телеканалу Fox News опроверг обвинение в том, что испытывает большую симпатию к российскому руководству, и назвал свою позицию "не пророссийской", а нейтральной. "Я лишь хочу, чтобы страна (США. — Ред.) была безопасной", — подчеркнул он. На вопрос о том, считает ли он РФ главным оппонентом США, американский президент ответил, что не стал бы употреблять это слово. "Мы все можем сотрудничать", — добавил он.
"Выступление запоздало на 24 часа"
В ответ на попытку Трампа оправдаться за свое выступление в Хельсинки лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер указал, что это заявление главы Белого дома запоздало на 24 часа и было сделано в неправильном месте. "Если президент не может прямо сказать президенту Путину, что тот неправ и что правда на нашей стороне и стороне наших спецслужб, это неэффективно и — еще хуже — еще один признак слабости", — подчеркнул он.
Ранее влиятельные сенаторы обвинили Трампа в том, что он недостаточно четко заявил о вмешательстве РФ в выборы в США во время пресс-конференции в Хельсинки. Чак Шумер назвал его выступление "постыдным" и указал, что еще никогда в истории США президент не защищал противника таким образом, как это сделал Трамп по отношению к Путину. Республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления президента в Хельсинки стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.
Скандальное выступление
В столице Финляндии 16 апреля Трамп указал, что "не видит причины", по которой Россия должна была вмешиваться в выборы в США. В то же время отрицание российского лидера он назвал "очень сильным и мощным". Таким образом, президент США открыто выступил наперекор мнению своих спецслужб и следственных органов, которые считают вмешательство Москвы доказанным. Вместе с тем часть вины за плохие отношения Вашингтона с Москвой Трамп возложил на свою страну и на расследования американского Минюста, которые он назвал "охотой на ведьм".
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