На деле "волна чисток" началась еще в среду, но в пятницу ее заметили и в Рунете.

Суть в том, что популярнейший сервис микроблогинга решил "вычистить ботов". Если пользователи, которых заблокировали, после того как они отправили сотни сообщений, не подтвердили, что они люди, их аккаунты удалялись без возможности восстановления.

Как отметила глава юридического отдела компании Twitter Виджайя Гадде, подавляющее большинство "живых" аккаунтов уже потеряло или потеряет не более четырех фолловеров в результате этих мер.

Однако на количестве подписчиков знаменитостей такие меры отобразились куда радикальнее: например, поп-певицы Леди Гага и Кэти Перри потеряли по 2,5 млн фолловеров, а бывший президент США Барак Обама — около 2,1 млн.

Интересно, что заметнее всего "генеральная уборка" сказалась на официальном аккаунте самой корпорации: "Твиттер" лишился 7,7 млн подписчиков.

"Нет веры алгоритму"



Те, кто заметил "пропажу" фолловеров, отреагировали по-разному.

Кто-то, как индийский программист Хариш Чанд, запаниковал. Он напрямую обратился к сервису, силясь понять, куда в один момент исчезли тысячи подписчиков.

"Что-то Твиттер шалит с количеством читателей. Списывает тысячами. Как-то веры их алгоритму нет", — расстроился прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев.

"Я бы и 70 тысяч не стал жалеть", — парирует популярный радиоведущий Александр Плющев.

К началу июля "Твиттер" заморозил более 70 млн фейковых страниц и сообщил, что число активных пользователей на первые шесть месяцев 2018 года составляет 336 млн.

Таким образом, прогнозируют в корпорации, сервис лишится 6% аккаунтов.

По словам представителей компании, массовая чистка поможет ей стать более надежной и прозрачной.

Это особенно актуально после череды скандалов с фейковыми новостями и разносящими их ботами.

В январе этого года прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку компании на предмет продажи фейковых подписчиков пользователям соцсети.