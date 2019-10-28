С сентября 2018 года, говорится в заявлении прокуратуры, он ”собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству”. В частности, он проводил конспиративные встречи с гражданами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.
Шпионажем, утверждает прокуратура, занимался первый секретарь посольства России в Болгарии. Так как он обладает дипломатическим иммунитетом, расследование было приостановлено.
О выявленных в ходе расследования фактах главный прокурор Сотри Цацаров 25 октября официально уведомил министра иностранных дел.
Посольство РФ в Болгарии пока заявление прокуратуры никак не прокомментировало, сообщает ТАСС.
Болгария высылает российского дипломата. Его подозревают в шпионаже (6)
Прокуратура Болгарии объявила, что один из сотрудников...
ВИДЕО | В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров (4)
На севере Калифорнии почти 200 000 человек получили...
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года (4)
27 стран — членов Евросоюза решили одобрить запрос...
Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу (3)
Американский президент Дональд Трамп подписал...
Newsweek рассказал о преемнике убитого лидера "Исламского государства" (17)
Новым лидером террористической организации " Исламское...
TOP новостей
Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (45)
Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...
В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая (62)
В Алитус приехал президент Литвы Гитанас Науседа ,...
"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения #шестой урок: музыкальный тест (19)
Не секрет, что сегодня ученики, равно как и их родители,...
Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться (6)
Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...
Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (29)
Слова председателя парламентского комитета по...