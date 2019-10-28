Болгария высылает российского дипломата. Его подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии объявила, что один из сотрудников российского посольства занимался шпионской деятельностью, пишет "Медуза".
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С сентября 2018 года, говорится в заявлении прокуратуры, он ”собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству”. В частности, он проводил конспиративные встречи с гражданами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.

Шпионажем, утверждает прокуратура, занимался первый секретарь посольства России в Болгарии. Так как он обладает дипломатическим иммунитетом, расследование было приостановлено.

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О выявленных в ходе расследования фактах главный прокурор Сотри Цацаров 25 октября официально уведомил министра иностранных дел.

Посольство РФ в Болгарии пока заявление прокуратуры никак не прокомментировало, сообщает ТАСС.

Медуза

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