Болгария высылает двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - указало посольство на своей странице в Facebook. Одновременно в заявлении указывается, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер".

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Посольство РФ выступило с критикой

Одновременно посольство раскритиковало "решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства". Этот шаг "не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", отмечается далее. При этом посольство не уточнило, в какие сроки дипломаты должны покинуть Болгарию. Между тем ТАСС сообщает, что в отношении двух российских дипломатов прокуратура Болгарии завела дело о шпионаже.

Ранее болгарское издание "Фокус" со ссылкой на заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой сообщило о вероятном объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже. "Мы получили письма из прокуратуры, в которых есть информация о подозрениях. Мы примем меры, которые должны предпринять, и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами нон грата", - цитирует издание слова Захариевой.

В начале декабря 2019 года Россия выдворила болгарского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Болгарии российского дипломата, обвиненного в шпионаже. При этом МИД РФ сослался на принцип взаимности. В конце октября 2019 года София выслала сотрудника российской дипмиссии после того, как тот проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве ЕС.