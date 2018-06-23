Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора с главой венгерского правительства Виктором Орбаном высказался за "немедленные мероприятия" по этому вопросу и за "строгий контроль границ внутри ЕС". Об этом в субботу, 23 июня, сообщает информационное агентство dpa.
Migrantai
© Sipa Press/Scanpix

По оценке Борисова, государствам Южной Европы, которые расположены "на первой линии" приема мигрантов, необходима срочная помощь в виде поставок техники, предоставления финансов и усиления присутствия европейской пограничной службы Frontex.

На экстренном саммите по вопросам миграции, который состоится в Брюсселе 24 июня, Болгария намерена предложить строительство центров по приему беженцев за пределами Евросоюза. В подобных местах будет рассматриваться наличие оснований для предоставления убежища.

Мигрантов, нелегально попадающих на территорию Евросоюза и не имеющих права на предоставление убежища, необходимо отправить на родину или в первую безопасную страну за пределами ЕС на их маршруте, полагает Борисов. Болгария, наряду с Грецией, Италией и Испанией, не согласна с практикой возвращения беженцев в ту страну Евросоюза, в которой они впервые получили статус соискателя убежища. По мнения болгарского премьер-министра, подобная практика "осложнит ситуацию" для этих членов ЕС.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза

Болгария выступает за закрытие внешних границ...

Более 80 человек пострадали при взрыве на митинге в столице Эфиопии

В центре Аддис-Абебы на митинге сторонников...

Накануне дня выборов президента Турции главный соперник Эрдогана собрал пятимиллионный митинг (2)

Кандидат на президентских выборах от основной...

Демографы сообщили о резком сокращении населения Восточной Европы (4)

В результате эмиграции численность жителей...

Самолет с болельщиками из Перу загорелся в небе над Тюменью (12)

У самолета российской авиакомпании UTair , перевозившего...

TOP новостей

Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (45)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

На аэродроме Алексотас упал самолёт (18)

В Каунасе , на аэродроме Алексотас, упал самолёт. В нём...

Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)

Во время субботнего заседания в Паланге руководство...

В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)

Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...

Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)

Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...