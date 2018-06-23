Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза

По оценке Борисова, государствам Южной Европы, которые расположены "на первой линии" приема мигрантов, необходима срочная помощь в виде поставок техники, предоставления финансов и усиления присутствия европейской пограничной службы Frontex.
На экстренном саммите по вопросам миграции, который состоится в Брюсселе 24 июня, Болгария намерена предложить строительство центров по приему беженцев за пределами Евросоюза. В подобных местах будет рассматриваться наличие оснований для предоставления убежища.
Мигрантов, нелегально попадающих на территорию Евросоюза и не имеющих права на предоставление убежища, необходимо отправить на родину или в первую безопасную страну за пределами ЕС на их маршруте, полагает Борисов. Болгария, наряду с Грецией, Италией и Испанией, не согласна с практикой возвращения беженцев в ту страну Евросоюза, в которой они впервые получили статус соискателя убежища. По мнения болгарского премьер-министра, подобная практика "осложнит ситуацию" для этих членов ЕС.
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