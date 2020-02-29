Болгария усилила охрану границы после отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу

Через северо-западные районы Турции к границам Болгарии и Греции устремились сотни беженцев.
Но после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что в данный момент миграционной угрозы для Болгарии на турецкой границе нет. Тем не менее на понедельник запланирована их личная встреча.
Премьер Борисов указал, что ни Турция, ни какое-либо другое государство не должно быть поставлено в такое положение, чтобы им пришлось справляться с проблемой мигрантов самостоятельно.
Болгарская армия, как сообщил министр обороны Красимир Каракачанов, готова направить в район границы до тысячи военнослужащих и 140 единиц военной техники.
Европейский союз заявил, что в случае необходимости окажет помощь Болгарии в обеспечении пограничного контроля.
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