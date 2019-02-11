По его словам, Сергей Федотов, о котором рассказали британская группа Bellingcat и издание The Insider, приезжал на болгарскую территорию трижды. Он бывал в стране 5-22 февраля, 24-28 апреля и 23-29 мая.

Генпрокурор рассказал, что среди этих дат есть в том числе и та, в которую произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева — 28 апреля. Бизнесмен в тот день почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, было возбуждено дело о покушении на убийство. Была проведена экспертиза, специалисты обнаружили следы опасного инсектицида хлорпирифоса в кофемашине и салате. Однако подозреваемых не нашли и расследование приостановили.

Цацаров добавил, что в 2018-м году после покушения на Скрипалей Гебрев направил в Генпрокуратуру письмо. В нем предприниматель писал, что яд в его деле мог на самом деле быть веществом класса «Новичок» — аналогичным тому, которым, как утверждает Лондон, отравили бывшего шпиона в Британии. В итоге в октябре расследование возобновили, а образцы направили на экспертизу в Финляндию. Однако в них нашли лишь пестициды, а не химоружие.

В то же время сейчас Болгария проводит совместное расследование в властями Великобритании, сообщал генпрокурор.

Ранее в феврале Bellingcat и The Insider опубликовали материал, в котором утверждается, что 45-летний Сергей Федотов посещал Болгарию в дни в 2015 году, когда произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева. В Кремле отметили, что не могут оценить подлинность этой информации.

О том, что мужчина — третий агент российских спецслужб и якобы временно оставался в Великобритании после покушения на Скрипаля, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.