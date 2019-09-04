С таким заявлением болгарские дипломаты выступили в преддверии открывающейся 9 сентября в Софии на базе Российского культурно-информационного центра выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма".

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", — следует из заявления.

Формулировку со словом "освобождение" в контексте ввода советских войск в 1944 году в МИДе назвали сомнительной, поскольку она "ставит в привилегированное положение только некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с этим заявлением. По словам российских дипломатов, экспозиция направлена на то, чтобы болгарская общественность ознакомилась с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", — отмечает российское диппредставительство в своем Facebook.

8–9 сентября 1944 года Красная армия вошла в Болгарию и провела там операцию против национальных войск и частей немецкой армии. После этого в республике распустили парламент, полицию, утвердили новый состав госаппарата, а также запретили все нацистские организации.