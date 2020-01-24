Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена

По данным прокуратуры, отравление при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества" произошло весной 2015 года. Ведомство выдало европейский ордер на арест россиян и объявило их в международный розыск.

Осенью 2019 года ряд СМИ сообщили, что в отравлении болгарского бизнесмена, его сына и директора фирмы участвовали 8 сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее ГРУ).

Эмилиан Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Его взрослый сын и один из руководителей компании внезапно заболели. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления.

При этом были обнаружен следы нервно-паралитического вещества типа "Новичок", который также использовался при отравлении Скрипалей в Солсбери. В расследовании Bellingcat, Spiegel и Insider не исключалось, что один из отравителей бизнесмена мог побывать и в Солсбери.

Компания Эмилиана Гебрева занимается продажей оружия. Так, по словам самого Гебрева, он поставлял вооружения Грузии во время военных действий 2008 года, но его оружие составляло не более 10 процентов от болгарских поставок этой стране.

СМИ писали, что Гебрев мог стать мишенью российских спецслужб в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии.