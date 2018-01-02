Антимонопольная служба Болгарии отказалась аннулировать сделку правительства страны с российской авиастроительной компанией "МиГ".
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Таким образом было отклонено соответствующее требование украинской госкомпании "Укринмаш", сообщает Reuters со ссылкой на заявление болгарского антимонопольного регулятора. Его решение может быть оспорено в течение трех дней.

В декабре 2017 года министерство обороны Болгарии поручил компании "МиГ" техобслуживание 15 старых истребителей. Сумма сделки, заключенной на четыре года, оценивается в 50,2 млн долларов. 20 декабря стало известно, что действие договора было временно приостановлено из-за жалобы со стороны "Укринмаш". Глава болгарского Минобороны Красимир Каракачанов назвал действия украинской компании "попыткой саботажа" соглашения.

Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году и спустя три года вступила в Евросоюз. Тем не менее, большая часть военной техники этой страны — советская или модернизирована за счет комплектующих из России.

Deutsche Welle
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