Более ста тысяч греков протестуют против переименования Македонии

На демонстрации противников соглашения со Скопье об изменении названия соседней Республики Македония в Афинах произошли cтолкновения с полицией. Силы правопорядка применили в воскресенье, 20 января, дубинки и слезоточивый газ в отношении нескольких групп экстремистов, попытавшихся проникнуть во двор парламента и бросавших камни, петарды и другие предметы в полицейских. В ходе столкновений пострадали более десяти сотрудников правоохранительных органов.

В общей сложности в преимущественно мирных протестах приняли участие, по данным полиции, больше ста тысяч человек. СМИ говорят о не менее чем 150 000 демонстрантов

Для обеспечения безопасности были мобилизованы более полутора тысяч полицейских. Несмотря на то, что мероприятие было запланировано на 14.00 по местному времени, еще утром на улицы греческой столицы вышли тысячи протестующих. В окрестностях Афин было замечено большое число автобусов, на которых организованно прибыли сторонники националистских и консервативных движений.

Споры в Греции вокруг договора с Македонией

Спор вокруг названия "Республика Македония" ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году. Причина - в наличии в составе Греции области Македония. 17 июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев заключили в греческом Преспесе соглашение о переименовании государства Македонии в Республику Северная Македония. 11 января его одобрил македонский парламент, голосование в Афинах должно пройти в конце января.

Однако в Греции не утихают споры вокруг договора. Многие греки считают, что название "Македония" должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, а любое другое использование этого наименования - посягательство на историческое наследие.

В знак протеста против соглашения покинул свой пост глава Минобороны Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки". Он также объявил о возможном развале правящей коалиции, образованной вместе с Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), лидером которой является Ципрас. Премьер поставил вопрос о доверии правительству. 16 января в его поддержку высказался 151 депутат, 148 были против.

Афины до сих пор блокировали вступление соседней Македонии в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления ее названия Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.