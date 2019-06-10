В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции, сообщает ТАСС.
Honkonge ekstradicijos įstatymo kritikai trečiadienį rengs naują mitingą
© AFP / Scanpix

Митингующие изначально сконцентрировались в крупнейшем городском парке Виктория, откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие прошло с разрешения местных властей и обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.

Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.

ТАСС

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