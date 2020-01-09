"Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - цитирует пресс-службу ТАСС.
Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.
В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше. При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные. Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей.
Власти трех штатов юго-востока Австралии призвали жителей покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности. Как сообщили в государственном метеобюро страны, она сохранится на континенте до вечера 11 января.
Решение властей и пожарных служб штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория было принято после публикации прогноза государственного метеобюро Австралии (BOM), согласно которому уже 10 января на всем восточном побережье континента установится жаркая и сухая погода, с преимущественной температурой выше 40 градусов тепла и порывистым северо-западным ветром.
Власти штата Виктория приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии из-за возможной активизации масштабных лесных пожаров на восточном побережье региона. "Завтра будет очень пожароопасный день, поэтому мы продлили действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше. Будьте бдительны и оставайтесь в безопасности", - указано в сообщении премьер-министра региона Дэниэла Эндрюса, опубликованном в его Twitter.
В настоящий момент на территории штата зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара, для 13 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации, жителям 19 регионов предписано срочно оставить свои дома. По данным региональной пожарной службы, огнем уничтожены более 1,2 млн гектаров леса и, по предварительным оценкам, более 400 жилых домов. В результате лесных пожаров на территории штата погибли три человека.
Осложнится пожарная обстановка и в штате новый Южный Уэльс, где огнем уже уничтожены более 6,5 млн гектаров леса. "Мы ждем чрезвычайную пожарную опасность на юге и юго-востоке региона", - указано в сообщении региональной пожарной службы штата. Здесь также прогнозируется активизация пожаров из-за неблагоприятных погодных условий - жары и сильного порывистого ветра. По данным синоптиков, самым прохладным местом в штате станет Сидней, где столбик термометра поднимется выше 32 градусов тепла.
В настоящий момент масштабные лесные пожары охватили значительную часть южного побережья штата, от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы региона. По состоянию на 9 января зафиксированы 122 пожара, 60 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники. Полностью сгорели более 2,8 тыс. жилых домов и почти 4 тыс. хозяйственных и административных построек. В результате пожаров на территории региона погибли 20 человек.
Напряженной также остается пожарная ситуация в штате Южная Австралия, где военные срочно эвакуируют жителей ряда поселков, расположенных на южном побережье острова Кенгуру. На острове, имеющем статус национального парка, частично перекрыты дороги и отключено электроснабжение. Армия Австралии развернула несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности. Предупреждения об эвакуации выпущены для всех населенных пунктов острова и еще шести регионов на юго-восточном побережье штата.
Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар уничтожил около 170 тыс. гектаров леса на острове, что составляет более трети всей его территории. В огне погибли два человека. По предварительным оценкам, во время пожара в национальном парке "Кенгуру" погибли как минимум 25 тысяч коал и сотни тысяч других животных. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении дополнительного пакета финансирования для восстановления инфраструктуры острова и заповедника.
Из-за пожаров закрыты некоторые популярные у туристов локации, в других людей предупреждали быть готовыми к немедленной эвакуации, которая в последние дни идет полным ходом. Закрыты некоторые федеральные трассы, на других - многокилометровые пробки.
Люди из прибрежных районов спасались от пожаров на пляжах. Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и - впервые в истории - военнослужащих запаса. Однако в некоторых местах пожары настолько сильны и дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.
В опасных регионах работают пожарные из США и Канады. Помощь австралийцам также предложили Британия, Франция, Польша. Пожертвования в десятки миллионов долларов пострадавшим от пожаров сделали звезды шоу-бизнеса и спортсмены с мировым именем, в том числе Мария Шарапова, Элтон Джон, группа Metallica и австралийский актер Крис Хемсворт. А Рассел Кроу не смог приехать на церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус", поскольку, по его словам, спасал от огня свой дом и семью.
Maluabay Beach Australia #bushfires pic.twitter.com/9015zGxLOv— Julian Evans (@FocusNewsNow) January 2, 2020
Местные жители обвиняют в катастрофе премьер-министра страны Скотта Моррисона, по инициативе которого финансирование городских пожарных служб штата Новый Южный Уэльс было урезано примерно на треть, а финансирование пожарных сельской местности - почти на 3/4. Кроме того, в самый разгар беспрецедентных пожаров, для которых ввели новую категорию угрозы пожароопасности - "катастрофическая", Мориссон улетел в отпуск на Гавайи. Заодно в отпуск с семьей улетел министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс.
"Премьер-министр Австралии ходит в бронежилете, потому что его открыто уже угрожают убить со всех телеканалов, они этого не стесняются. Он урезал финансирование на то, чтобы избежать таких пожаров. Они делают управляемые пожары - поджигают сухую траву, и она под присмотром горит. А в этом году урезали финансирование, и этих управляемых пожаров не было, что и служит причиной того, что сейчас есть. Еще причиной 80% этих пожаров являются поджоги. Это активисты в борьбе с глобальным потеплением пытаются привлечь внимание к проблеме и поджигают леса. Более 100 человек задержаны за поджигательство", - рассказала BFM.ru жительница Сиднея.
Правительство Австралии заявило, что выделит около 1,5 млрд долларов на ликвидацию ущерба от пожаров. Около 90 млн долларов власти пустят на пособия и материальную помощь пострадавшим. В следующие два года в регионах, получивших ущерб от огня, пройдут восстановительные работы.
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.
Во Франции проходят новые протесты против пенсионной реформы
Протесты против планов Эмманюэля Макрона повысить...
Apple начала автоматически сканировать все фото на iCloud
Компания Apple начала сканировать все фото, загружаемые...
Почему Дональд Трамп не начал войну с Ираном (2)
Ракетный обстрел американских военных баз в Ираке, в...
Более миллиарда животных погибло в катастрофических пожарах в Австралии (5)
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате...
Российская ракета, теракт, столкновение с беспилотником: СНБО Украины перечислил основные версии крушения Boeing в Тегеране (59)
В числе основных версий крушения украинского Boeing 737 в...
TOP новостей
Глава Grigeo: неочищенные промышленные стоки попадали в залив через аварийную трубу (15)
Президент и главный акционер группы предприятий по...
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией ответ Наркевича (34)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью (1)
Гостиница и центр водных развлечений Trasalis работает...
В Лукишкской тюрьме идет подготовка к съемкам сериала Netflix "Очень странные дела" (2)
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things)...
После скандала с Grigeo появились новые подозрения: почему этого не замечали городские власти (11)
После появления скандальной информации о том, что Grigeo...