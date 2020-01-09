"Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше. При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные. Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей.

Власти трех штатов юго-востока Австралии призвали жителей покинуть зоны риска из-за экстремальной пожарной опасности. Как сообщили в государственном метеобюро страны, она сохранится на континенте до вечера 11 января.

Решение властей и пожарных служб штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория было принято после публикации прогноза государственного метеобюро Австралии (BOM), согласно которому уже 10 января на всем восточном побережье континента установится жаркая и сухая погода, с преимущественной температурой выше 40 градусов тепла и порывистым северо-западным ветром.

Власти штата Виктория приняли решение продлить действие положения о стихийном бедствии из-за возможной активизации масштабных лесных пожаров на восточном побережье региона. "Завтра будет очень пожароопасный день, поэтому мы продлили действие положения о стихийном бедствии еще на 48 часов. Если вы можете уйти, вы должны уйти. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше. Будьте бдительны и оставайтесь в безопасности", - указано в сообщении премьер-министра региона Дэниэла Эндрюса, опубликованном в его Twitter.

В настоящий момент на территории штата зарегистрировано 23 масштабных лесных пожара, для 13 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации, жителям 19 регионов предписано срочно оставить свои дома. По данным региональной пожарной службы, огнем уничтожены более 1,2 млн гектаров леса и, по предварительным оценкам, более 400 жилых домов. В результате лесных пожаров на территории штата погибли три человека.

Осложнится пожарная обстановка и в штате новый Южный Уэльс, где огнем уже уничтожены более 6,5 млн гектаров леса. "Мы ждем чрезвычайную пожарную опасность на юге и юго-востоке региона", - указано в сообщении региональной пожарной службы штата. Здесь также прогнозируется активизация пожаров из-за неблагоприятных погодных условий - жары и сильного порывистого ветра. По данным синоптиков, самым прохладным местом в штате станет Сидней, где столбик термометра поднимется выше 32 градусов тепла.

В настоящий момент масштабные лесные пожары охватили значительную часть южного побережья штата, от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы региона. По состоянию на 9 января зафиксированы 122 пожара, 60 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники. Полностью сгорели более 2,8 тыс. жилых домов и почти 4 тыс. хозяйственных и административных построек. В результате пожаров на территории региона погибли 20 человек.

Напряженной также остается пожарная ситуация в штате Южная Австралия, где военные срочно эвакуируют жителей ряда поселков, расположенных на южном побережье острова Кенгуру. На острове, имеющем статус национального парка, частично перекрыты дороги и отключено электроснабжение. Армия Австралии развернула несколько опорных пунктов для обеспечения безопасности. Предупреждения об эвакуации выпущены для всех населенных пунктов острова и еще шести регионов на юго-восточном побережье штата.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар уничтожил около 170 тыс. гектаров леса на острове, что составляет более трети всей его территории. В огне погибли два человека. По предварительным оценкам, во время пожара в национальном парке "Кенгуру" погибли как минимум 25 тысяч коал и сотни тысяч других животных. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении дополнительного пакета финансирования для восстановления инфраструктуры острова и заповедника.

Из-за пожаров закрыты некоторые популярные у туристов локации, в других людей предупреждали быть готовыми к немедленной эвакуации, которая в последние дни идет полным ходом. Закрыты некоторые федеральные трассы, на других - многокилометровые пробки.

Люди из прибрежных районов спасались от пожаров на пляжах. Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и - впервые в истории - военнослужащих запаса. Однако в некоторых местах пожары настолько сильны и дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.

В опасных регионах работают пожарные из США и Канады. Помощь австралийцам также предложили Британия, Франция, Польша. Пожертвования в десятки миллионов долларов пострадавшим от пожаров сделали звезды шоу-бизнеса и спортсмены с мировым именем, в том числе Мария Шарапова, Элтон Джон, группа Metallica и австралийский актер Крис Хемсворт. А Рассел Кроу не смог приехать на церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус", поскольку, по его словам, спасал от огня свой дом и семью.



Местные жители обвиняют в катастрофе премьер-министра страны Скотта Моррисона, по инициативе которого финансирование городских пожарных служб штата Новый Южный Уэльс было урезано примерно на треть, а финансирование пожарных сельской местности - почти на 3/4. Кроме того, в самый разгар беспрецедентных пожаров, для которых ввели новую категорию угрозы пожароопасности - "катастрофическая", Мориссон улетел в отпуск на Гавайи. Заодно в отпуск с семьей улетел министр по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс.

"Премьер-министр Австралии ходит в бронежилете, потому что его открыто уже угрожают убить со всех телеканалов, они этого не стесняются. Он урезал финансирование на то, чтобы избежать таких пожаров. Они делают управляемые пожары - поджигают сухую траву, и она под присмотром горит. А в этом году урезали финансирование, и этих управляемых пожаров не было, что и служит причиной того, что сейчас есть. Еще причиной 80% этих пожаров являются поджоги. Это активисты в борьбе с глобальным потеплением пытаются привлечь внимание к проблеме и поджигают леса. Более 100 человек задержаны за поджигательство", - рассказала BFM.ru жительница Сиднея.

Правительство Австралии заявило, что выделит около 1,5 млрд долларов на ликвидацию ущерба от пожаров. Около 90 млн долларов власти пустят на пособия и материальную помощь пострадавшим. В следующие два года в регионах, получивших ущерб от огня, пройдут восстановительные работы.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожены более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.