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В результате крушения двух лодок с беженцами у побережья Ливии утонули более 90 человек, включая женщин и детей. Как сообщила Международная организация по миграции (МOM) в четверг, 12 ноября, лодка, на борту которой находилось более 120 человек, перевернулась неподалеку от города Хомс на западе страны. Рыбакам удалось спасти 47 беженцев. Из воды поднято 31 тело. Поисковые работы продолжаются.
Prie Libijos skendusio pabėgėlių laivo aukų skaičius išaugo iki 111
Prie Libijos skendusio pabėgėlių laivo aukų skaičius išaugo iki 111
© Scanpix

В тот же день международная благотворительной организации "Врачи без границ" сообщила в своем Twitter, что при крушении лодки к западу от города Сурман утонули 20 человек. Спасти удалось лишь трех женщин.

"Гибель людей в Средиземноморье является проявлением неспособности государств предпринять решительные действия по развертыванию столь необходимой поисково-спасательной системы на самом смертоносном маршруте в мире", - заявил, комментируя очередную трагедию в Средиземноморье, глава миссии МOM в Ливии Федерико Сода.

По данным организации, только в этом году при попытке перебраться в Европу утонули по меньшей мере 900 человек. 11 000 были задержаны береговой охраной и возвращены в Ливию, где, заявляют в МOM, их права могут нарушаться, они могут быть арестованы или попасть в руки торговцев людьми.

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Deutsche Welle
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