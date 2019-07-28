73 рейса были отменены в воскресенье из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне. Об этом сообщило агентство Europa Press.
© DELFI / Karolina Pansevič

При этом Министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг. По версии профсоюзов, решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.

ТАСС
Статьи по теме:

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (225)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Из-за забастовки в Бельгии отозваны два рейса в Литве (1)

В связи с объявленной в среду забастовкой...

В мире

Иран критикует идею миссии ЕС в Ормузском проливе

Представитель иранского правительства назвал идею о...

МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в оккупированный Крым (7)

МИД Украины выразил протест в связи с...

Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны

73 рейса были отменены в воскресенье из-за забастовки...

BMW в США ищет работников среди бывших военных

Автоконцерн BMW сотрудничает с ВМС США в области...

Мексика предоставит тысячи рабочих мест мигрантам из Гондураса

Чтобы сократить поток стремящихся попасть в США...

TOP новостей

Жительнице Вильнюса едва удалось избежать трагедии: купленный в супермаркете спасательный жилет потянул ребенка на дно (22)

Покупка детского спасательного жилета в торговом...

Праздник моря: торговцы обманывают посетителей ярмарок? (36)

Посетителей ярмарок, которые ищут изделия ручной...

Romas Lazutka, Aistė Adomavičienė Aistė Adomavičienė Romas Lazutka

Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро (222)

Хочется верить, что жизнь в Литве становится лучше,...

Витебск - культурная столица трёх государств Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Витебск - культурная столица трёх государств

"Бренд Беларуси": на "Славянский базар" - за попсой и высокой культурой (24)

Уже почти три десятилетия в Витебске проходит едва ли...

Готовьтесь к жаре: температура поднимется до 32 градусов (3)

В воскресенье утром дорожные покрытия в Литве были...