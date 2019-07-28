Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны

При этом Министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг. По версии профсоюзов, решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».
Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.
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