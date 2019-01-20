По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод, который проходит поблизости от сахарорафинадного завода Tula. Жители города попытались откачать бензин из поврежденного трубопровода в свои канистры, что, вероятно, и стало причиной катастрофы. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заметил, что следователи пока не исключают ни одной версии произошедшего.
Бензиновый кризис в Мексике
Эта трагедия стала одной из крупнейших за последние десятилетия в Мексике. Взрыв трубопровода произошел в разгар кризиса с дефицитом топлива, который коснулся около трети из 31 штата этой страны, где не работают станции техобслуживания, люди в панике закупают бензин, повреждают нефтепроводы, пишет агентство EFE.
С декабря 2018 года новое правительство Мексики начало преобразования в системе распределения автомобильного топлива для борьбы с попытками хищения бензина из трубопроводов. В качестве одной из мер правительство закрыло некоторые бензиновые трубопроводы, а топливо стали перевозить в охраняемых цистернах. Эта политика и привела к тому, что на многих автозаправочных станциях образовались длинные очереди и закупки бензина впрок. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что после катастрофы в Тлауелилпане стратегия борьбы с хищением бензина не изменится.
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