По словам Епифания, процесс присоединения приходов к ПЦУ сейчас замедлился – в связи с недавними президентскими и парламентскими выборами в Украине, но в ближайшее время динамика переходов вновь возрастёт, поскольку "люди успокоятся".
Епифаний отметил, что "не чувствует конкуренции с Русской православной церковью, которая также чтит князя Владимира Великого и, в частности, освящала ему памятник, установленный в 2016 году в Москве".
По мнению главы ПЦУ, говорить о том, что князь Владимир крестил все русские земли, – неправильно.
"Если украинская церковь обережет свои корни, то РПЦ начнет свою историю то ли с 14-го, то ли с 15-го века, и это очень больно как для Русской православной церкви, так и для российского государства в целом", – заявил Епифаний.
15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания.
6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ.
9 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Он также допустил возможность отделения от УПЦ КП от ПЦУ. В то же время в Министерстве культуры заявили, что УПЦ КП прекратила существование.
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