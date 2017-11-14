Среди подписавшихся под обращением — меценат Стивен Рокфеллер, финансист Джордж Сорос, основатели марки мороженого Ben&Jerry's Бен Коэн и Джерри Гринфилд, модный дизайнер Айлин Фишер и многие другие менее известные американцы, входящие в богатейшие 5% населения (владельцы активов как минимум на 1,5 млн долларов или зарабатывающие от 250 тыс. долларов в год).
Организатором сбора подписей под обращением стало движение Responsible Wealth ("Ответственное богатство"), выступающее за прогрессивные изменения в обществе.
По мнению инициаторов кампании, пишет газета The Washington Post, правительство делает ошибку, решив снизить налоговую ставку для самых зажиточных семей страны.
В письме они призывают конгресс не принимать налоговых законов, которые только усугубят ситуацию с государственным долгом США и "еще больше усилят неравенство". Авторы письма считают, что они, наоборот, должны платить больше налогов.
Обещание снизить налоги для бизнеса было одним из центральных в предвыборной кампании Дональда Трампа. В ноябре обе палаты конгресса США обнародовали основные положения своей налоговой политики. В них предусмотрено снижение налоговой нагрузки для состоятельных американцев, причем в сенатском варианте предлагается снизить налоговую ставку для домохозяйств с доходами более 1 млн долларов или граждан с заработками более 500 тыс. долларов с 39,6% до 38,5%.
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