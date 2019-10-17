Более 300 человек арестованы по делу "крупнейшего магазина детского порно" в даркнете, заявили американские следователи. Магазин был закрыт в прошлом году, но расследование продолжается до сих пор.
Cyber spy
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Сайт Welcome to Video предлагал пользователям детское порно в обмен на биткоины. На портале было размещено восемь терабайт детского порно, или более двухсот тысяч роликов, которые были скачаны в общей сложности миллион раз.

Операцию по закрытию сайта проводила международная группа, в которую входили следователи из Британии. США, Южной Кореи и Германии. Ее подготовка заняла три года.

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После закрытия магазина следователи продолжили работу по идентификации как пользователей сайта, так и детей, попавших на видео. В ночь на четверг следователи сообщили, что по подозрению в использовании Welcome to Video были арестованы 337 человек в 38 странах.

Среди этих стран - Британия, США, Южная Корея, Германия, Испания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Чехия И Канада. Предполагаемый создатель и владелец сайта, 23-летний гражданин Южной Кореи Чон У Сон, находится в заключении на родине. Министерство юстиции США готовится предъявить ему обвинения.

"Welcome to Video был одним из первых сайтов, предлагавших отвратительные видео в обмен на биткоины", - говорится в заявлении Британского агентства по борьбе с преступностью.

О сайте узнали после ареста британского педофила Мэттью Фалдера, который в феврале был приговорен к 32 годам тюрьмы. Позже срок сократили до 25 лет.

В Британии в связи с делом Welcome to Video к тюремным срокам приговорили семерых мужчин. Одним из них был Кайл Фокс, в марте прошлого года приговоренный к 22 годам заключения за изнасилование пятилетнего мальчика. Фокс также появлялся в одном из ранее доступных на сайте видеороликов.

Также в рамках расследования команде правоохранителей удалось спасти 23 детей из ситуаций, в которых им пришлось терпеть домогательства и изнасилования. Работа по поиску детей продолжается.

"Преступникам в даркнете [...] не скрыться от закона, - заявила глава отдела расследований Британского агентства по борьбе с преступностью Никки Холланд. - Они напрасно считают, что невидимы и защищены".

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