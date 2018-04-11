Через несколько минут после взлета с авиабазы Буфарик на севере Алжира 11 апреля разбился военный самолет, на борту которого находились десятки военнослужащих. Как передает ресурс Airlive.net, в самолете находилось "около 200 человек". Twitter агентства Algérie24 сообщает, что, по первым оценкам, погибли как минимум 105 человек.
Dia Algerie уточняет, что самолет разбился около 8 часов утра по местному времени (около 10:00 по Москве).
По данным СМИ, разбился Ил-76.
Сообщается, что на место катастрофы направлены 130 спасателей, 14 машин скорой помощи и 10 грузовиков для эвакуации пострадавших.
По предварительным данным, самолет рухнул в поле, вдали от жилых объектов.
Начальник Генштаба Алжира Ахмед Гайд Сала отменил рабочую командировку и распорядился сформировать комиссию по расследованию причин крушения военного самолета.
Авиабаза Буфарик - военный аэропорт в одноименном округе, примерно в 30 от столицы Алжира. Это домашняя база для авиапарка Алжирских ВВС.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/11apr2018/boufarik.html
🔴#DIRECT🔴 #Algérie
Photo de l'avion militaire Iliouchine Il-76, qui s'est écrasé à Blida https://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/A0f3JPF2O4
— Algérie24 (@Alg24net) April 11, 2018
Напомним, в феврале 2014 года в Алжире разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules - тогда погибли 77 человек. В Минобороны страны подтвердили, что причиной трагедии, скорее всего, стали плохие погодные условия. Сообщалось, что на месте крушения была плохая видимость и снежная буря. Пилоты не смогли вовремя отвести самолет от горного массива, и он врезался в склон.
До этого крупная авиакатастрофа в Алжире произошла в марта 2003 года. Тогда при взлете также из Таманрассета разбился пассажирский самолет Boeing-737 компании Air Algerie. Из 103 человек, находившихся на борту, уцелел только один.
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