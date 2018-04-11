Через несколько минут после взлета с авиабазы Буфарик на севере Алжира 11 апреля разбился военный самолет, на борту которого находились десятки военнослужащих. Как передает ресурс Airlive.net, в самолете находилось "около 200 человек". Twitter агентства Algérie24 сообщает, что, по первым оценкам, погибли как минимум 105 человек.

Dia Algerie уточняет, что самолет разбился около 8 часов утра по местному времени (около 10:00 по Москве).

По данным СМИ, разбился Ил-76.

Сообщается, что на место катастрофы направлены 130 спасателей, 14 машин скорой помощи и 10 грузовиков для эвакуации пострадавших.

По предварительным данным, самолет рухнул в поле, вдали от жилых объектов.

Начальник Генштаба Алжира Ахмед Гайд Сала отменил рабочую командировку и распорядился сформировать комиссию по расследованию причин крушения военного самолета.

Авиабаза Буфарик - военный аэропорт в одноименном округе, примерно в 30 от столицы Алжира. Это домашняя база для авиапарка Алжирских ВВС.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/11apr2018/boufarik.html

Напомним, в феврале 2014 года в Алжире разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules - тогда погибли 77 человек. В Минобороны страны подтвердили, что причиной трагедии, скорее всего, стали плохие погодные условия. Сообщалось, что на месте крушения была плохая видимость и снежная буря. Пилоты не смогли вовремя отвести самолет от горного массива, и он врезался в склон.

До этого крупная авиакатастрофа в Алжире произошла в марта 2003 года. Тогда при взлете также из Таманрассета разбился пассажирский самолет Boeing-737 компании Air Algerie. Из 103 человек, находившихся на борту, уцелел только один.