Представители более чем 150 государств в понедельник, 10 декабря, подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

В церемонии подписания документа в марокканском Марракеше демонстративно участвовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Она назвала миграционный пакт крупной вехой в международной политике в отношении мигрантов. Этот пакт ясно объявляет борьбу нелегальной миграции и контрабанде нелегалов, указала Меркель. "Миграция - естественный процесс, и если он легален, то это - хорошее дело. Трудовая миграция содействует процветанию и в Германии", - пояснила она.

Канцлер подчеркнула, что отдельные страны не могут решить проблему нелегальной миграции в одиночку, для этого необходимо международное сотрудничество. "Глобализация может стать человечной лишь в том случае, если все страны мира будут иметь справедливые возможности для развития", - резюмировала Ангела Меркель.

У миграционного пакта есть противники

Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии из-за отношения к миграционному пакту распалось правительство.

США даже не участвовали в конкретных переговорах по разработке этого документа. Израиль и Австралия также негативно относятся к миграционному пакту ООН. В ФРГ правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" заявляют, что этот документ не проводит различия между нелегальными и легальными мигрантами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миграционный пакт не имеет юридически обязывающей силы. Это не договор, поэтому он не подлежит подписанию и ратификации, указал Гутерриш в ответ на опасения ряда стран по поводу того, что они могут утратить национальный суверенитет. Генсек ООН, однако, отметил, что принятие миграционного пакта необходимо, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с миллионами мигрантов во всем мире.