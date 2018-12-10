Представители более чем 150 государств в понедельник, 10 декабря, подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.
В церемонии подписания документа в марокканском Марракеше демонстративно участвовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
Она назвала миграционный пакт крупной вехой в международной политике в отношении мигрантов. Этот пакт ясно объявляет борьбу нелегальной миграции и контрабанде нелегалов, указала Меркель. "Миграция - естественный процесс, и если он легален, то это - хорошее дело. Трудовая миграция содействует процветанию и в Германии", - пояснила она.
Канцлер подчеркнула, что отдельные страны не могут решить проблему нелегальной миграции в одиночку, для этого необходимо международное сотрудничество. "Глобализация может стать человечной лишь в том случае, если все страны мира будут иметь справедливые возможности для развития", - резюмировала Ангела Меркель.
У миграционного пакта есть противники
Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии из-за отношения к миграционному пакту распалось правительство.
США даже не участвовали в конкретных переговорах по разработке этого документа. Израиль и Австралия также негативно относятся к миграционному пакту ООН. В ФРГ правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" заявляют, что этот документ не проводит различия между нелегальными и легальными мигрантами.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миграционный пакт не имеет юридически обязывающей силы. Это не договор, поэтому он не подлежит подписанию и ратификации, указал Гутерриш в ответ на опасения ряда стран по поводу того, что они могут утратить национальный суверенитет. Генсек ООН, однако, отметил, что принятие миграционного пакта необходимо, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с миллионами мигрантов во всем мире.
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