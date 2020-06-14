Более 100 человек арестованы после акции "в защиту памятников" в Лондоне

Среди арестованных - 28-летний мужчина, который подозревается в том, что мочился на памятный знак полицейскому Киту Палмеру, убитому во время теракта у Вестминстерского моста в 2017 году. Он подозревается в "нарушении общественного приличия"

В субботу вечером полиция распространила снимок этого человека, сделанный со спины, с просьбой опознать его. Как сообщила лондонская полиция в воскресенье, взятый под стражу мужчина из Эссекса сам явился в полицейский участок.

Как разворачивались события

В субботу, несмотря на введенные полицией ограничения на общественные собрания, у правительственных зданий в центре Лондона образовалась разношёрстная толпа, в которой выделялись ультраправые активисты и футбольные хулиганы. Они утверждали, что приехали "защищать памятники" от выступающих против расизма демонстрантов.

За последние дни в Британии стихийно или по решению местных властей было снесено несколько памятников историческим деятелям, занимавшимся работорговлей. Также, к возмущению заметной части британской публики, в прошлые выходные протестующие написали слово "расист" на памятнике Уинстону Черчиллю.

После этого в субботу сотни людей (преимущественно белых мужчин) собрались в центре Лондона у Кенотафа (монумента павшему в войнах неизвестному солдату) на улице Уайтхолл и у той самой статуи Уинстона Черчилля на Парламентской площади. Памятник Черчиллю был заранее покрыт защитными лесами после того, как в предыдущие выходные на нем появилось граффити.

Группы ультраправых вступали в столкновения с экипированными для борьбы с уличными беспорядками полицейскими, бросали в них всем, что попадалось под руку, били их кулаками и ногами.

В это же время в Гайд-парке и на Трафальгарской площади у колонны Нельсону продолжались митинги против расизма и в поддержку темнокожих. Эти акции протекали в основном мирно.

Премьер-министр Борис Джонсон написал на "Твиттере" по следам субботних событий: "Бандитизму с расистским подтекстом не место на наших улицах. Каждый, кто будет нападать на полицейских, ответит по всей строгости закона. Состоявшиеся марши и протесты дискредитировали себя насилием и нарушением остающихся в силе правил [по соблюдению карантина]. Расизму не место в Соединенном Королевстве, и мы должны сделать все, чтобы это стало реальностью".

В службе скорой помощи сообщили, что в столкновениях пострадали 15 человек, из них двое полицейских, а помощь в стационаре потребовалась шестерым.