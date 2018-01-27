Случилось это в городе Форталеза на востоке страны. Атака произошла под утро в бедном районе города. Группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе.

Официальных данных о числе жертв трагедии нет. Globo сообщает о 18 погибших со ссылкой на сотрудника полиции на месте бойни. О 14 жертвах стрельбы сообщили проживающие по соседству люди. Среди жертв много женщин.

Агентство отмечает, что причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков, передает РИА "Новости". Предположительно, за атакой стоит банда Forró do Gago.

По данным телеканала Globo, пострадавших доставили в больницы. Их число уточняется.