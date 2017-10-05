"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное", — говорится в заявлении Мэрилу Дэнли, зачитанном ее адвокатом.
Дэнли в среду прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее ждали агенты ФБР, которые расследуют трагедию в Лас-Вегасе. По словам женщины, она знала Стивена Пэддока как "доброго, заботливого и тихого человека".
В день трагедии 62-летняя Дэнли находилась на Филиппинах. Как сообщали американские СМИ, перед этим она путешествовала и побывала, в частности, в Гонконге.
В среду на пресс-конференции в Лас-Вегасе шериф города Джозеф Ломбардо заявил, что 64-летний Стивен Пэддок на протяжении многих лет вел секретную жизнь. По его словам, в течение десятилетий он собирал оружие и боеприпасы, при этом власти пока не готовы сказать, что именно побудило мужчину открыть огонь по людям.
В результате стрельбы по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, устроенной Пэддоком с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, погибли 58 человек и более 500 получили ранения. Сам Пэддок предположительно покончил с собой до прибытия спецподразделений полиции. При обыске в его номере было обнаружено более 20 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Произошедшее в Лас-Вегасе стало крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.
64-летний Стивен Паддок находился на пенсии. В прошлом он работал бухгалтером. Паддок проживал в комплексе для пенсионеров в городе Мескит, который находится к северо-востоку от Лас-Вегаса. У него была действующая лицензия пилота легкомоторных самолетов.
Тысячи людей внимали выступлению певца Джейсона Олдина, когда в 22:08 по местному времени послышались первые автоматные очереди. В течение примерно 10 минут было выпущено несколько сотен пуль. Зрители пытались прятаться, ложась на землю, убегая к выходам или помогая другим сбежать, пока Паддок вел огонь по людям. Предположительно, он поочередно стрелял из двух окон гостиничного номера.
Паддок, который предположительно покончил с собой до штурма полицией его номера в отеле, не был ранее судим и не находился в поле зрения правоохранительной системы.
Во время обыска номера Паддока полиция обнаружила 23 винтовки, в доме нападавшего было найдено огнестрельное оружие и взрывчатка. Всего в номере и доме Паддока полиция обнаружила 47 единиц огнестрельного оружия.
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