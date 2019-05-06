Боевики в секторе Газа пообещали сорвать "Евровидение"

”Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять”, — указано в заявлении.
При этом ”РИА Новости” и ТАСС со ссылкой на сообщение от организаторов — израильской телекорпорации Kan — пишут, что расписание ”Евровидения” не изменилось на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа, который начался утром 4 мая.
Организаторы пояснили, что в соответствии с указаниями Управления тыла (ведомство Израиля, ответственное за защиту гражданского населения) события конкурса пройдут без изменений. В частности, подчеркнули в Kan, сейчас делегации стран-участников продолжают репетиции в Тель-Авиве, где состоится конкурс.
РБК направил запрос в Kan.
”Евровидение” пройдет 14–18 мая. Литву на конкурсе представит певец Юрий Векленко.
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