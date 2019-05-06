Боевики в секторе Газа пообещали сорвать "Евровидение"

Боевики террористической организации ”Палестинский исламский джихад”, которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс ”Евровидение”. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.
© DELFI / Domantas Pipas

”Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять”, — указано в заявлении.

При этом ”РИА Новости” и ТАСС со ссылкой на сообщение от организаторов — израильской телекорпорации Kan — пишут, что расписание ”Евровидения” не изменилось на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа, который начался утром 4 мая.

Статьи по теме:
Специально для читателей DELFI: дневники участника "Евровидения" Юрия Векленко  (1)
Надежда Литвы на конкурсе "Евровидение" Юрий заговорил по-английски и ответил на неудобные вопросы  (39)

Организаторы пояснили, что в соответствии с указаниями Управления тыла (ведомство Израиля, ответственное за защиту гражданского населения) события конкурса пройдут без изменений. В частности, подчеркнули в Kan, сейчас делегации стран-участников продолжают репетиции в Тель-Авиве, где состоится конкурс.

РБК направил запрос в Kan.

”Евровидение” пройдет 14–18 мая. Литву на конкурсе представит певец Юрий Векленко.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

На "Евровидение" от Литвы поедет Юрий Векленко: я готовил песню победителя (75)

После того как стало ясно, что на конкурсе "Евровидение"...

СМИ: в Газе вступил в силу режим прекращения огня

Рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о...

За сутки палестинцы из Газы запустили 450 ракет, Израиль в ответ поразил 220 целей (2)

За 24 часа из сектора Газа выпустили по Израилю более 450...

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа (1)

ЦАХАЛ приступил к ударам по объектам радикального...

Армия Израиля атакует позиции ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газы (3)

В субботу, 4 мая, около 14:00, пресс-служба армии сообщила,...

В мире

Правозащитники показали, как в "ДНР" и "ЛНР" милитаризируют детей (10)

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской...

Boeing знал о неисправности лайнера модели 737 MAX за год до крушения в Индонезии

Инженеры компании Boeing знали о сбоях в системе...

Боевики в секторе Газа пообещали сорвать "Евровидение"

Боевики террористической организации ”Палестинский...

СМИ: в Газе вступил в силу режим прекращения огня

Рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о...

Иран пытается обойти нефтяное эмбарго США с помощью серого рынка (2)

Продажа "черного золота" на сером рынке не является...

TOP новостей

Министр рассказал о переменах, которые ждут в сфере здравоохранения (11)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах (16)

6 мая в Литве начинается досрочное голосование на...

Со счета в банке Revolut пропали деньги: так как обстоят дела с безопасностью (4)

Агне, которая живет за границей, не на шутку...

В Чикаго открыт памятник литовскому партизану Раманаусукасу-Ванагасу (8)

В субботу в США министр иностранных дел Литвы Линас...

Магазины объявили о переходе на летний режим работы

С 6 мая по 1 сентября меняется время работы 15 магазинов...