Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт на севере Синайского полуострова, где египетские силы уже давно ведут борьбу с исламистами.
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В результате нападения в среду были убиты восемь сотрудников служб безопасности, сообщили государственные СМИ.

Кроме того, были убиты пять боевиков, сообщило государственное телевидение и государственное информагентство MENA. Другие боевики бежали.

Египетские военные и полиция начали крупную кампанию против "Исламского государства" и связанных с ним джихадистских группировок на Синае в феврале прошлого года.

"Голос Америки"
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