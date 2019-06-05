В результате нападения в среду были убиты восемь сотрудников служб безопасности, сообщили государственные СМИ.

Кроме того, были убиты пять боевиков, сообщило государственное телевидение и государственное информагентство MENA. Другие боевики бежали.

Египетские военные и полиция начали крупную кампанию против "Исламского государства" и связанных с ним джихадистских группировок на Синае в феврале прошлого года.