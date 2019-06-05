Боевики убили восемь человек на севере Синая

В результате нападения в среду были убиты восемь сотрудников служб безопасности, сообщили государственные СМИ.
Кроме того, были убиты пять боевиков, сообщило государственное телевидение и государственное информагентство MENA. Другие боевики бежали.
Египетские военные и полиция начали крупную кампанию против "Исламского государства" и связанных с ним джихадистских группировок на Синае в феврале прошлого года.
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