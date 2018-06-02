Боевики подорвали машину с археологами в Афганистане

Автомашина министерства информации и культуры Афганистана была подорвана 2 июня утром на территории уезда Баграми провинции Кабул, все пострадавшие являются сотрудниками этого министерства, сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.
Уточняется, что в результате теракта погиб известный археолог Абдулвахаб Фирузи. Другие пострадавшие - его коллеги и водитель. Раненые доставлены в больницу, подробностей об их состоянии нет.
Пресс-секретарь Министерства информации и культуры Мохаммад Сабир Моманд сказал, что археологи направлялись в провинцию Логар, сообщает Khaama Press.
Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла ответственность за это нападение.
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