Боевики подорвали машину с археологами в Афганистане

Автомашина министерства информации и культуры Афганистана была подорвана 2 июня утром на территории уезда Баграми провинции Кабул, все пострадавшие являются сотрудниками этого министерства, сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Хашмат Станекзай.

Уточняется, что в результате теракта погиб известный археолог Абдулвахаб Фирузи. Другие пострадавшие - его коллеги и водитель. Раненые доставлены в больницу, подробностей об их состоянии нет.

Пресс-секретарь Министерства информации и культуры Мохаммад Сабир Моманд сказал, что археологи направлялись в провинцию Логар, сообщает Khaama Press.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла ответственность за это нападение.