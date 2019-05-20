Как говорится в сообщении минюста Таджикистана, бунт произошел в воскресенье в 20:30 в исправительной колонии №3/2 города Вахдат, расположенном в 10 км от столицы страны. В ведомстве утверждают, что беспорядки устроили 30 заключенных, состоявших в организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России и Таджикистане).
Бунтовщики вооружились ножами и режущими предметами, "намереваясь совершить побег из тюрьмы", после чего взяли в заложники трех офицеров и "зверским способом нанесли ножевые раны", от которых те умерли, следует из сообщения.
Кроме того, в минюсте заявили, что "с целью устрашения заключенных" осужденные боевики ИГ "зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным", вследствие чего те погибли.
"В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены", - сообщили в минюсте.
Таким образом, всего погибли 32 человека. Независимых подтверждений этих данных пока не поступало.
В числе организаторов беспорядков власти назвали Бехруза Гулмурода. Это сын бывшего командира отряда особого назначения МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, который вступил в ИГ и занимал в иерархии организации пост военного руководителя.
Сообщалось, что он был убит в Сирии в 2017 году. Еще раньше таджикские власти сообщили, что в ходе спецоперации были убиты несколько родственников Халимова, тоже направлявшиеся в Сирию.
Генпрокуратура Таджикистана ведет расследование. Минюст сообщает, что ситуация в колонии, где отбывают наказание полторы тысячи заключенных, находится под контролем властей.
Это уже второй бунт в таджикистанской колонии за последнее время. В ноябре 2018 года, согласно официальным данным, 21 осужденный и двое офицеров погибли во время беспорядков в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере страны. Заключенные были убиты спецназом во время штурма колонии, сообщали СМИ.
Ответственность за организацию беспорядков тогда взяла на себя ИГ. Один из заключенных, состоявших в группировке, смог отобрал у охранника автомат и начал стрелять. Затем заключенные захватили один из корпусов колонии, писали СМИ.
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