Боевики ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане, погибли 32 человека

Три охранника и 29 заключенных погибли в результате беспорядков в колонии строгого режима в окрестностях Душанбе, где отбывают наказание боевики "Исламского государства", сообщили власти Таджикистана. Это второй бунт за последние месяцы - предыдущий был в ноябре.
© Reuters / Scanpix

Как говорится в сообщении минюста Таджикистана, бунт произошел в воскресенье в 20:30 в исправительной колонии №3/2 города Вахдат, расположенном в 10 км от столицы страны. В ведомстве утверждают, что беспорядки устроили 30 заключенных, состоявших в организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России и Таджикистане).

Статьи по теме:
Ненужные семьи "Исламского государства". Что ждет жен и детей боевиков ИГ  (2)
Число погибших в терактах на Шри-Ланке приблизилось к 300

Бунтовщики вооружились ножами и режущими предметами, "намереваясь совершить побег из тюрьмы", после чего взяли в заложники трех офицеров и "зверским способом нанесли ножевые раны", от которых те умерли, следует из сообщения.

Кроме того, в минюсте заявили, что "с целью устрашения заключенных" осужденные боевики ИГ "зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным", вследствие чего те погибли.

"В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены", - сообщили в минюсте.

Таким образом, всего погибли 32 человека. Независимых подтверждений этих данных пока не поступало.

В числе организаторов беспорядков власти назвали Бехруза Гулмурода. Это сын бывшего командира отряда особого назначения МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, который вступил в ИГ и занимал в иерархии организации пост военного руководителя.

Сообщалось, что он был убит в Сирии в 2017 году. Еще раньше таджикские власти сообщили, что в ходе спецоперации были убиты несколько родственников Халимова, тоже направлявшиеся в Сирию.

Генпрокуратура Таджикистана ведет расследование. Минюст сообщает, что ситуация в колонии, где отбывают наказание полторы тысячи заключенных, находится под контролем властей.

Это уже второй бунт в таджикистанской колонии за последнее время. В ноябре 2018 года, согласно официальным данным, 21 осужденный и двое офицеров погибли во время беспорядков в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере страны. Заключенные были убиты спецназом во время штурма колонии, сообщали СМИ.

Ответственность за организацию беспорядков тогда взяла на себя ИГ. Один из заключенных, состоявших в группировке, смог отобрал у охранника автомат и начал стрелять. Затем заключенные захватили один из корпусов колонии, писали СМИ.

Статьи по теме:

В ФРГ вернулись первые граждане, жившие в "Исламском государстве"

В аэропорт Штутгарта прибыла женщина с тремя детьми,...

Бывший офицер Минобороны РФ получил 19 лет колонии за то, что воевал в "ИГ" (8)

Суд в Ростове приговорил к 19 годам колонии строгого...

"Исламское государство" разгромлено, но не исчезло

Джихадистский халифат уничтожен, однако многие...

В мире

ВИДЕО: Владимир Зеленский распустил Верховную Раду Украины (3)

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...

Google ограничивает использование Android компанией Huawei (1)

Google отключит производителя телефонов Huawei от...

Боевики ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане, погибли 32 человека

Три охранника и 29 заключенных погибли в результате...

Скандалы и задержания: что происходит с партией "русского мэра" Риги Нила Ушакова

После того как мэр Риги Нил Ушаков был отстранен от...

В Харькове произошли столкновения на митинге против возвращения проспекта Жукова

В Харькове на митинг против возвращения проспекта...

TOP новостей

Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (75)

Должны ли руководители Литвы встретиться с...

Предупреждение: на дорогах Литвы появилось больше полицейских автомобилей без опознавательных знаков (1)

Полиция предупреждает, что в теплое время года, когда...

Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (3)

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...

В муниципалитетах Литвы началось досрочное голосование (1)

20 мая в муниципалитетах Литвы началось досрочное...

В Литве начинается акция против "теневой" экономики (6)

В Литве начинается недельная гражданская акция против...