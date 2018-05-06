Согласно заявлению "Хамаса", погибшие являлись сторонниками боевого крыла группировки - "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые "преуспели в деятельности по обеспечению безопасности и сборе разведданных" (цитата по ТАСС).
Информацию о гибели палестинцев в результате взрыва подтвердил и официальный представитель палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра. Он уточнил, что тела погибших были доставлены после взрыва в госпиталь города Дейр аль-Балях в центральной части анклава. Еще три человека получили ранения.
О причинах и характере взрыва информации не поступало. Известно лишь то, что он прогремел в одном из домов в населенном пункте Эз-Зувейда.
Между тем израильские военные опубликовали собственное заявление, в котором подчеркивается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "не имеет к данному инциденту ни малейшего отношения".
Отметим, что в конце апреля израильские военные нанесли серию ударов по объектам морского подразделения палестинской организации "Хамас" в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что это был ответ на теракты и пограничные провокации.
27 апреля на границе сектора Газа возобновились беспорядки, проходящие под эгидой "марша возвращения", организованного "Хамасом". Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что у разделительного забора было зафиксировано пять основных очагов акций протеста. Всего в акциях принимали участие около 10 тысяч палестинцев. Участники марша пытались причинить ущерб разделительному забору, жгли покрышки, швыряли камни и запускали горящих воздушных змеев.
Председатель исполкома "Хамаса" Исмаил Ханийя, выступая на пресс-конференции в Газе, заявил, что "марши возвращения" на границе сектора будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газа.
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