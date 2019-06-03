В "ЛНР" предлагают помолиться на икону с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Такая икона появилась в оккупированном Алчевске. Фото опубликовал блогер Денис Казанский.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix


На фото бородатый мужчина держит в руках икону с изображением российского президента, рядом с ним стоит девочка в камуфляже и шапке.

Пользователи соцсети оставили множество язвительных комментариев под фото. "Тяжелый случай", " У кого пациенты сбежали", "Новая секта", "Новорос обыкновенный", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правоеещё и сережку вставили", - пишут под фото.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.

УНИАН
Статьи по теме:

В Петербурге около Исаакиевского собора установили "надгробие" Путина (48)

Около Исаакиевского собора в Петербурге установили...

Жителя Набережных Челнов арестовали на 28 суток за установку "надгробия Путину" (29)

В Набережных Челнах суд арестовал на 28 суток Карима...

В Набережных Челнах задержали активиста, установившего "надгробие Путину" у здания СК (28)

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных...

В мире

Пуля в мозге: в Киеве прооперировали 5-летнего мальчика, подстреленного пьяными полицейскими

В Киевской области пьяные полицейские выстрелили...

Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в...

Боевикам "ЛНР" предлагают молиться на икону Путина (5)

В "ЛНР" предлагают помолиться на икону с изображением...

Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации" (2)

Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей...

Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины

Экс -лидер "Правого сектора", внефракционный народный...

TOP новостей

"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции

Встретившийся в понедельник с избранным президентом...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (28)

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (145)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (6)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...