Алчевск pic.twitter.com/ZvdDCUlo90— Денис Казанський (@den_kazansky) June 3, 2019
На фото бородатый мужчина держит в руках икону с изображением российского президента, рядом с ним стоит девочка в камуфляже и шапке.
Пользователи соцсети оставили множество язвительных комментариев под фото. "Тяжелый случай", " У кого пациенты сбежали", "Новая секта", "Новорос обыкновенный", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правоеещё и сережку вставили", - пишут под фото.
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.
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