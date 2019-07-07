"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью переходит на Airbus. Компания отказалась от покупки 50 лайнеров Boeing 737 Max.
Boeing 737 MAX 10
© Reuters / Scanpix

Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 Max в пользу ее европейского конкурента Airbus. Вместо 50 лайнеров 737 Max компания Flyadeal планирует приобрести 30 машин A320neo, сообщает лоукостер в воскресенье, 7 июля.

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже. Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 Max.

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Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из машин A320neo марки Airbus, отмечают в компании. Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 млрд евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

При крушении двух Boeing 737 Max погибли 346 человек

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров.

Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 Max до окончания расследования.

Deutsche Welle
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