Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 Max в пользу ее европейского конкурента Airbus. Вместо 50 лайнеров 737 Max компания Flyadeal планирует приобрести 30 машин A320neo, сообщает лоукостер в воскресенье, 7 июля.
Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже. Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 Max.
Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из машин A320neo марки Airbus, отмечают в компании. Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 млрд евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.
При крушении двух Boeing 737 Max погибли 346 человек
В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров.
Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 Max до окончания расследования.
На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса...
Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max (1)
"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью...
В ОБСЕ одобрили проект резолюции об энергетической безопасности Европы
Газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"...
Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"
В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над...
Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей
Для операции по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы,...
TOP новостей
Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (123)
В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...
У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (44)
Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...
Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)
Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...
Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (5)
Служба охраны государственной границы Литвы для...