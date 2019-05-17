Корпорация в данный момент занимается предоставлением дополнительной информации, запрошенной Федеральным управление гражданской авиации США (FAA), сообщает Рейтер. Она в том числе включает вопросы о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета.

После предоставления этой информации Boeing совместно с FAA запланирует сертификационный испытательный полет и представит окончательную сертификационную документацию.

В четверг 23 мая FAA проведет в Техасе конференцию для представителей стран, где эксплуатируются самолеты Boeing 737 Max. Там им предоставят информацию об обновлении прошивки для лайнеров и об изменениях при подготовке пилотов таких самолетов.

Обновление затронуло систему MCAS, которая борется со сваливанием лайнера при отключенном автопилоте.

После того как Boeing представит последнюю версию программного обеспечения для этой системы, будут готовиться рекомендации о подготовке пилотов самолетов этого типа, и только после этого запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX будет отменен, уточнил глава Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самуолт.

В середине марта информагентства со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Boeing планирует выпустить обновление программного обеспечения в течение 7-10 дней. Спустя пару дней эту информацию подтвердили в американской корпорации, не назвав сроки. В итоге обновление заняло два месяца.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода — в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

В обеих авиакатастрофах система MCAS направляла нос самолетов вниз, в то время как пилоты пытались восстановить контроль над судном.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max. После этого Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США приостановить полеты всех самолетов этой линейки по всему миру.

Boeing 737 Max — четвертое поколение самолетов линейки 737, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года.