Американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типа 737 NG и 737 Max. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье, 2 июня, на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Некачественные детали могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру.
Эти детали "могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям в отношении прочности и долговечности", говорится в заявлении Boeing. Обнаружены они были совместной комиссией Boeing и FAA. Дефектные детали "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин", что может привести к повреждению самолета во время полета.
FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, в самое ближайшее время они должны быть заменены, говорится в заявлении.
В мае Boeing признал наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов типа Boeing 737 Max. Бортовое программное обеспечение MCAS, о котором идет речь, используется, в частности, для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. В результате крушения двух машин этого типа, произошедших за последние полгода, погибли в общей сложности 346 человек.
Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации"
Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей...
Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины
Экс -лидер "Правого сектора", внефракционный народный...
Скончался Семен Розенфельд, последний выживший в восстании в Собиборе
Утром в понедельник, 3 июня, в возрасте 96 лет скончался...
Boeing обнаружил 148 дефектных деталей в своих самолетах
Некачественные детали установлены более чем в 300...
ВИДЕО: в Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом
Круизный лайнер MSC Opera врезался в пассажирский теплоход...
TOP новостей
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (100)
Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...
Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (1)
11 мая стало известно, что главный приз за лучший...
Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам
В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...
Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (2)
Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...
В Вильнюсе открыт еще один магазин сети Lidl
3 июня в Вильнюсе по случаю 3-его дня рождения сети Lidl был...