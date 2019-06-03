Boeing обнаружил 148 дефектных деталей в своих самолетах

Американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типа 737 NG и 737 Max. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье, 2 июня, на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Некачественные детали могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру.

Эти детали "могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям в отношении прочности и долговечности", говорится в заявлении Boeing. Обнаружены они были совместной комиссией Boeing и FAA. Дефектные детали "могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин", что может привести к повреждению самолета во время полета.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, в самое ближайшее время они должны быть заменены, говорится в заявлении.

В мае Boeing признал наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов типа Boeing 737 Max. Бортовое программное обеспечение MCAS, о котором идет речь, используется, в частности, для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. В результате крушения двух машин этого типа, произошедших за последние полгода, погибли в общей сложности 346 человек.