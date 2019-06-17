Boeing извинился за гибель людей

Вице-президент Boeing Рэнди Тинсет принес свои извинения семьям жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Boeing
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"Мы очень сожалеем о гибели людей", — заявил Тинсет. Он подчеркнул, что компания работает над тем, чтобы понять, где были совершены ошибки. Другие руководители Boeing также отметили, что компания уделяет особое внимание безопасности, и принесли соболезнованиям семьям погибших.

В начале июня Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило брак в деталях самолетов Boeing.

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6 мая стало известно, что Boeing скрывал проблемы с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах 737 Max в течение года.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. Как сообщалось, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) после авиакатастрофы рейса Ethiopian Airlines в Эфиопии приняло решение приостановить все полеты Boeing 737 Max. Запрет коснется всех коммерческих рейсов, прилетающих в Европу или следующих транзитом.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода — в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Lenta.ru
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