Об этом агентству Bloomberg сообщили два осведомленных источника из РФ. Но по словам собеседника журналистов в Вашингтоне, количество погибших россиян в этот день составило около 100 человек, от 200 до 300 бойцов получили ранения.
Агентство отмечает, что произошедшее в Дейр эз-Зоре является самым кровавым столкновением американских и российских военных после окончания холодной войны. "Это очень большой скандал и причина для глубокого международного кризиса. Однако Россия притворится, что ничего не произошло", - предположил политический аналитик Владимир Фролов.
Ранее 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о россиянах, погибших в Сирии под обстрелом международной коалиции 7 февраля. Он также призвал не использовать сообщения СМИ в качестве первоисточника и рекомендовал обращаться за комментариями в Министерство обороны РФ.
"Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников, россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно. Хотя, безусловно, вот эти сообщения СМИ нуждаются в верификации", - заявил Песков.
По его словам, в Кремле оперируют "теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии". "Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", - подчеркнул представитель главы государства.
Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" ранее сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения "ЧВК Вагнера", - подчеркнул он.
О том, что счет погибших россиян под обстрелом 7 февраля идет на десятки, рассказал накануне атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших.
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