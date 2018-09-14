Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.
Высокий суд Лондона
© Wikimedia Commons

Таким образом Высокий суд Лондона вернётся к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой.

Судья решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Поэтому теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

Как известно, 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Статьи по теме:
Тяжба "Газпрома" и Украины в Стокгольме: кто все-таки выиграл?  (37)
Киев заявил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже  (40)

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украина проиграла России иск о $3 млрд в суде Лондона (28)

Лондонский Высокий суд в среду объявил, что Украина...

В мире

ФОТО, ВИДЕО. Волна взрывов в жилых домах в США: десятки раненых, есть жертвы, тысячи эвакуированы (1)

Полиция штата Массачусетс расследует около 40 случаев...

В Facebook начали искать "российскую пропаганду" на фото и видео (2)

Социальная сеть Facebook начала проверять достоверность...

"Люди вернутся в пустеющие села". В Грузии хотят разрешить выращивать коноплю (3)

В Грузии готовят законопроект, который разрешит...

США предупредили, что могут ввести санкции из-за "Северного потока – 2" (7)

США предупредили Россию, что могут выполнить свою...

Украина отправит около 270 спецназовцев в Азовское и Черное море (8)

Государственная пограничная служба Украины...

TOP новостей

Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (10)

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...

Министр: время низких цен в энергетике закончилось (32)

В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...

Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (24)

Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...

Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (37)

В этом году основной целью бюджета было снижение...

Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (6)

Руководитель парламентского Комитета по вопросам...