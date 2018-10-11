Конфликт России и Украины привел к «духовному расколу»: Украинская православная церковь находится на грани отделения от РПЦ, пишет Bloomberg.
Patriarchas Kirilas
© RIA/Scanpix

Как отмечает агентство, церковный раскол может понизить позиции Москвы и ее главенствующую роль в восточном христианстве. В материале отмечается, что в настоящее время существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к «кровопролитию». Тем не менее, чтобы предотвратить такой результат, должны взаимодействовать обе стороны конфликта.

Издание поясняет, что разделение УПЦ и РПЦ продолжается уже долгое время. Так, в 1992 году лидер русской церкви в Киеве Филарет стремился создать независимую, «автокефальную» церковь, которая бы не подчинялась Москве. Однако в то время Россия пользовалась поддержкой Константинопольского патриархата, считавшегося первым среди равных в православном мире, отмечается в материале.

Тем не менее, в случае раскола РПЦ и УПЦ, оно не затронет верующих, так как религиозное вероучение останется прежним, и церкви смогут поддерживать отношения, добавляет агентство. Последствия от раскола будут только в отношении Москвы, влияние которой ослабеет, поскольку на Украину приходится около трети из более чем 36 тыс. приходов Московского патриархата. Помимо этого, раскол станет личной «политической потерей» для патриарха Кирилла.

Gazeta.ru
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