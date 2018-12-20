Подобную идею Турция выдвинула "в последние недели". Согласно ей, "шанс изучить какие-либо С-400, приобретенные у России", может появиться у американских техников. Остальных деталей этой инициативы источники не приводят. При этом Bloomberg отмечает, что ситуация развивается на фоне угроз американских властей ввести в отношении Анкары санкции, а также готовящейся сделки по продаже Турции американских ЗРК Patriot.
О предложении продать Анкаре свои системы противовоздушной и противоракетной обороны на сумму $3,5 млрд Госдепартамент США уведомил конгресс накануне. В Белом доме возможную сделку комментировать отказались. Комплексы Patriot, как полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, увеличат оборонительные возможности турецкой армии, а также союзников по НАТО. В то же время Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения систем вооружений у Москвы США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Американские власти предупредили правительство Турции, что закупки у России С-400 "окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО". Пентагон также подчеркнул особую геостратегическую значимость Турции для безопасности юго-восточного фланга НАТО. С другой стороны, турецкий правительственный источник сообщил, что Анкара планирует приобрести и то, и другое.
В Кремле также заявили, что поставки Турции американского ЗРК Patriot на соглашение по С-400 не повлияют. Контракт между Москвой и Анкарой был заключен в декабре прошлого года: несмотря на протесты Вашингтона, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что эта сделка является "решенным делом" и не может быть отменена. Предполагается, что Анкара купит у Москвы четыре дивизиона ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд, развертывание С-400 должно начаться в октябре 2019 года.
ЗРК С-400 "Триумф" - самая современная российская зенитная ракетная система большой и средней дальности среди принятых на вооружение. Она была принята на вооружение в 2007 году и предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей на расстоянии до 400 километров с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью около 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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